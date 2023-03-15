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Матюков Филипп Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Куприанов Яков Ларионов

Мать: Куприанова Евдокия Елисеева

Бракосочетание
12.01.1897

Жена: Матюкова (Тараканчикова) Анастасия Иванова

Рождение ребёнка
10.09.1897

Сын: Матюков Петр

Мать ребёнка: Матюкова (Тараканчикова) Анастасия Иванова

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1899

Сын: Матюков Иоанн

Мать ребёнка: Матюкова (Тараканчикова) Анастасия Иванова

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
09.04.1900

Дочь: Матюкова (Матюкова) Ирина

Мать ребёнка: Матюкова (Тараканчикова) Анастасия Иванова

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
1919

Сын: Матюков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Матюкова (Тараканчикова) Анастасия Иванова

Смерть
Неизвестно

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