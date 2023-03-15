Матюков Филипп Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
12.01.1897
Рождение ребёнка
10.09.1897
Сын: Матюков Петр
Мать ребёнка: Матюкова (Тараканчикова) Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
05.05.1899
Сын: Матюков Иоанн
Мать ребёнка: Матюкова (Тараканчикова) Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
09.04.1900
Дочь: Матюкова (Матюкова) Ирина
Мать ребёнка: Матюкова (Тараканчикова) Анастасия Иванова
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Матюкова (Тараканчикова) Анастасия Иванова
Смерть
Неизвестно