Зубкова (Комарова) Александра Петрова
Место рождения155000 Gavrilov Posad, Ivanovo Oblast Russia
Дата рождения1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Зубков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Зубкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зубков Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Зубкова) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Зубков Иван Кузьмич