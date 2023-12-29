Зубкова (Комарова) Александра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова (Комарова) Александра Петрова

Место рождения

155000 Gavrilov Posad, Ivanovo Oblast Russia

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844

Сын: Зубков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Зубков Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Зубкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зубков Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Зубкова) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Зубков Иван Кузьмич

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