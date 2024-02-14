(Сабирова) Мениря
Место рожденияс.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саберов Махмут
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хайретдинов Жаудэт
Рождение ребёнка
19.11.1962
Смерть
Неизвестно