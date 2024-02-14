(Сабирова) Мениря — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сабирова) Мениря

Место рождения

с.Чембилей Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саберов Махмут

Мать: Саберова (Ахметзянова) Фярюза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайретдинов Жаудэт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайретдинов Жаудэт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайретдинов Жаудэт

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайретдинов Жаудэт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайретдинов Жаудэт

Рождение ребёнка
19.11.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайретдинов Жаудэт

Смерть
Неизвестно

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