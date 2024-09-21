Лысенин Дмитрий Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Бракосочетание
10.11.1874 ст.
Цивильского мещанина Артемия Алексеева (не разборчиво – НВ) сын Димитрий Артемьев Лысенин. г. Цивильска крестьянина Степана Михайлова Блохина дочь Александра Степанова. Поручители: г. Цивильска мещане... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно