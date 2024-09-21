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Лысенин Дмитрий Артемьевич

Место рождения

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Лысенин Артемий Алексеев

Мать: Лысенина Екатерина Матвеева

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
10.11.1874 ст.

Жена: Лысенина (Блохина) Александра Степановна

Цивильск, Цивильский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Цивильского мещанина Артемия Алексеева (не разборчиво – НВ) сын Димитрий Артемьев Лысенин. г. Цивильска крестьянина Степана Михайлова Блохина дочь Александра Степанова. Поручители: г. Цивильска мещане... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Сын: Лысенин Петр Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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