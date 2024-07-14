Корниенков Тихон Трофимович
Место рождения
Дата рождения13.06.1899
Дата смерти19.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1899
Отец: Трофим Антипович
Мать: Мелания Степановна
крещен в Воскресенской церкви села Иньково 14.06.1899
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, рабочий
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.07.1923
Рождение ребёнка
03.06.1924
Дочь: Рыбакова (Корниенкова) Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Корниенкова (Артемовская) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
10.08.1937
Дочь: Максимова (Корнеенкова) Лидия Тихоновна
Мать ребёнка: Корниенкова (Артемовская) Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
06.09.1941
Дочь: (Корнеенкова) Людмила Тихоновна
Мать ребёнка: Корниенкова (Артемовская) Анна Яковлевна
Смерть
19.07.1944
Причина смерти: острый нефрозо-нефрит