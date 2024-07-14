Корниенков Тихон Трофимович 13.06.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корниенков Тихон Трофимович

Место рождения

Новостранцы, Иньковская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.06.1899

Дата смерти

19.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1899

Отец: Трофим Антипович

Мать: Мелания Степановна

Новостранцы, Иньковская волость, Поречский уезд
крещен в Воскресенской церкви села Иньково 14.06.1899
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, рабочий
Место жительства
Неизвестно
Новостранцы, Иньковская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.07.1923

Жена: Корниенкова (Артемовская) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
03.06.1924

Дочь: Рыбакова (Корниенкова) Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Корниенкова (Артемовская) Анна Яковлевна

Новостранцы, Иньковская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1937

Дочь: Максимова (Корнеенкова) Лидия Тихоновна

Мать ребёнка: Корниенкова (Артемовская) Анна Яковлевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
06.09.1941

Дочь: (Корнеенкова) Людмила Тихоновна

Мать ребёнка: Корниенкова (Артемовская) Анна Яковлевна

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
19.07.1944
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: острый нефрозо-нефрит

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