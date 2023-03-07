Бурыгина Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурыгина Феодосия Ивановна

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Место рождения

Андреево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1913 ст.

Дочь: Бурыгина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бурыгин Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1916 ст.

Сын: Бурыгин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Бурыгин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурыгин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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