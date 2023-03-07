Бурыгина Феодосия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1913 ст.
Дочь: Бурыгина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бурыгин Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1916 ст.
Отец ребёнка: Бурыгин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно