Куранова (Тарасова) Раиса Константиновна
Место рождения
Дата рождения1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1912 ст.
Жених: мещанин Михаил Константинович Куранов - 26 лет Невеста: мещанка Раиса Константиновна Тарасова -17 лет Поручители: мещанин Михаил Константинович Тарасов, Александр Яковлевич Шангин?, казаки Алек... Показать все
Смерть
Неизвестно