Куранова (Тарасова) Раиса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Тарасова) Раиса Константиновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
06.06.1912 ст.

Муж: Куранов Михаил Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Михаил Константинович Куранов - 26 лет Невеста: мещанка Раиса Константиновна Тарасова -17 лет Поручители: мещанин Михаил Константинович Тарасов, Александр Яковлевич Шангин?, казаки Алек... Показать все
Смерть
Неизвестно
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