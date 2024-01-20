Малютина Светлана Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютина Светлана Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пукман Алексей Иванович

Мать: Пукман Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малютина Светлана Александровна

Отец ребёнка: Малютин Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малютина Нина Александровна

Отец ребёнка: Малютин Александр Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малютин Виктор Александрович

Отец ребёнка: Малютин Александр Викторович

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