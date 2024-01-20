Малютина Светлана Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пукман Алексей Иванович
Мать: Пукман Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малютина Светлана Александровна
Отец ребёнка: Малютин Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малютина Нина Александровна
Отец ребёнка: Малютин Александр Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малютин Виктор Александрович
Отец ребёнка: Малютин Александр Викторович