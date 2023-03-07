Веселкова (Ежова) Лидия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселкова (Ежова) Лидия Яковлевна

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Место рождения

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ежов Яков Ефимович

Мать: Ежова Марина Петровна

Новокраюшкино, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Веселков Олег Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Казахста
Смерть
Неизвестно
Казахста
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