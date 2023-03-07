(Извекова) Агафья Степановна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти05.11.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Извеков Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Воронкова Анна Петровна
Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Неизвестно Иоанн Петрович
Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Михайлова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Набокова Акилина Петровна
Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1838
Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Извеков Петр Иванович
Смерть
05.11.1852
Похороны
Неизвестно