Киричок (Назаренко) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киричок (Назаренко) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1953

Дата смерти

15.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1953

Отец: Назаренко Григорий Йосипович

Мать: Назаренко (Мигаль) Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киричок Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
25.05.1972

Сын: Киричок Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Киричок Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
17.02.1976

Дочь: Беляцкая (Киричок) Раиса

Отец ребёнка: Киричок Анатолий Федорович

Смерть
15.01.2016

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