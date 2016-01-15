Киричок (Назаренко) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1953
Дата смерти15.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1972
Сын: Киричок Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Киричок Анатолий Федорович
Рождение ребёнка
17.02.1976
Дочь: Беляцкая (Киричок) Раиса
Отец ребёнка: Киричок Анатолий Федорович
Смерть
15.01.2016