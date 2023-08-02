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Илюшин Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Илюшин (Ильин) Василий Федорович

Мать: Илюшина Александра Николаевна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie72559912/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%98%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%26first_name%3D%D0%92%D0%B8%... Показать все
Смерть
?.03.1942

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