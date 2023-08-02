Илюшин Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Военная служба
Неизвестно
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Смерть
?.03.1942