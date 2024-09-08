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Михайлов Михаил Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1933

Дата смерти

15.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕУ
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1933

Отец: Михайлов Прохор Максимович

Мать: Михайлова (Руденко) Марина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.11.1991

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