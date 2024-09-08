Михайлов Михаил Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1933
Дата смерти15.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.11.1991