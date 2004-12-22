Схакумид Суанда Аскеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Схакумид Суанда Аскеровна

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

22.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2004

Отец: Схакумид Аскер Айдамирович

Мать: Схакумид Асиет Хазретовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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