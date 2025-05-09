Rogovoy Yuly Grigoryevich
мужской, родился 1927, Russia, Orenburg
умер 2001
Мать(Rogovaya (Sher)) Sofya Savelyevna25.03.1905 г.р.
ОтецRogovoy Grigory Evseevich29.09.1903 г.р.
Супруги
Rogovaya (רוגובוי) Bronya Haimovna20.08.1929 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Russia, Orenburg
Место жительства
Неизвестно
Azerbaijan, Baku
Бракосочетание
15.08.1951
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
02.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Rogovaya (רוגובוי) Bronya Haimovna
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
15.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Rogovaya (רוגובוי) Bronya Haimovna
баку азербайджан
Смерть
2001