Rogovoy Yuly Grigoryevich 1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Rogovoy Yuly Grigoryevich

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1927, Russia, Orenburg

умер 2001

Мать
(Rogovaya (Sher)) Sofya Savelyevna25.03.1905 г.р.
Отец
Rogovoy Grigory Evseevich29.09.1903 г.р.
Супруги
Rogovaya (רוגובוי) Bronya Haimovna20.08.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Rogovoy Grigory Evseevich

Мать: (Rogovaya (Sher)) Sofya Savelyevna

Russia, Orenburg

Место жительства
Неизвестно
Azerbaijan, Baku

Бракосочетание
15.08.1951

Жена: Rogovaya (רוגובוי) Bronya Haimovna

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
02.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rogovaya (רוגובוי) Bronya Haimovna

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
15.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Rogovaya (רוגובוי) Bronya Haimovna

баку азербайджан

Смерть
2001

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