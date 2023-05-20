Гербенсгаген Оксана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1998
Сын: Шипулин Аркадий Сергеевич
Отец ребёнка: Шипулин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
16.07.2006
Отец ребёнка: Шипулин Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
18.08.2019
Дочь: Шипулина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Шипулин Сергей Сергеевич