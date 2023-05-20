Гербенсгаген Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гербенсгаген Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипулин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
10.01.1998

Сын: Шипулин Аркадий Сергеевич

Отец ребёнка: Шипулин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
16.07.2006

Сын: Шипулин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Шипулин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
18.08.2019

Дочь: Шипулина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Шипулин Сергей Сергеевич

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