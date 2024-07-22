Пожиткова (--) Матрена Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова (--) Матрена Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
21.04.1897 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/130
Смерть
Неизвестно

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