(Бормина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бормина) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бормин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Бормин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бормина Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Бормин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бормин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Бормин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бормин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Бормин Николай

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