Гридчин (Потапкина) Зинаида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридчин (Потапкина) Зинаида Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1925

Дата смерти

16.11.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гридчин Андрей Петрович

Смерть
16.11.2003
Пенза, город Пенза, Пензенская область

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