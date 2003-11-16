Гридчин (Потапкина) Зинаида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1925
Дата смерти16.11.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гридчин Андрей Петрович
Смерть
16.11.2003
Пенза, город Пенза, Пензенская область