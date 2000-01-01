Медведева Варвара Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Агафья Матвеева
Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Варвара Матвеева
Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Маланья Матвеева
Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров
Смерть
Неизвестно