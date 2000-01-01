Медведева Варвара Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Варвара Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Медведев Тимофей Матвеев

Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Агафья Матвеева

Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Варвара Матвеева

Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Медведев Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Маланья Матвеева

Отец ребёнка: Медведев Матвей Сидоров

Смерть
Неизвестно
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