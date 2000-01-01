Демидов Николай Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Николай Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демидов Георгий

Мать: Ульяна Веденеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова Фаина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Россия, Курганская область, Варгашинский район
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