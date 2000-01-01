Демидов Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демидов Георгий
Мать: Ульяна Веденеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова Фаина Алексеевна
Смерть
Неизвестно
Россия, Курганская область, Варгашинский район