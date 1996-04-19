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Черников Василий Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1935

Дата смерти

19.04.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1935

Отец: Черников Прокопий

Мать: Белоусова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1960

Сын: Черников Николай Васильевич

Мать ребёнка: Алефтина Андреевна

Рождение ребёнка
12.02.1965

Сын: Черников Александр Васильевич

Мать ребёнка: Алефтина Андреевна

Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Смерть
19.04.1996
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