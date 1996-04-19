Черников Василий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1935
Дата смерти19.04.1996
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1935
Отец: Черников Прокопий
Рождение ребёнка
13.12.1960
Сын: Черников Николай Васильевич
Мать ребёнка: Алефтина Андреевна
Рождение ребёнка
12.02.1965
Сын: Черников Александр Васильевич
Мать ребёнка: Алефтина Андреевна
Любинский, Любинский муниципальный район, Омская область
Смерть
19.04.1996