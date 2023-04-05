Верховский Демьян Михайлович
мужской, родился Неизвестно
ОтецВерховский Михаил АнтоновичНеизвестно г.р.
Дети
Верховский Алексей ДемьяновичНеизвестно г.р.
Верховский Дмитрий ДемьяновичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верховский Михаил Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верховский Дмитрий Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верховский Алексей Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно