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Пущин Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1723

Дата смерти

07.12.1812

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1723

Отец: Пущин Иван Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Пущин Иван Петрович

Мать ребёнка: Пущина Евфимия Матвеевна (Михайловна?)

Рождение ребёнка
19.06.1768

Сын: Пущин Павел Петрович

Мать ребёнка: Пущина Евфимия Матвеевна (Михайловна?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухарина Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Пущина Евфимия Матвеевна (Михайловна?)

Работа или профессия
Неизвестно
адмирал
Смерть
07.12.1812
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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