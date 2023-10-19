Пущин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1723
Дата смерти07.12.1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1723
Отец: Пущин Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1754
Сын: Пущин Иван Петрович
Мать ребёнка: Пущина Евфимия Матвеевна (Михайловна?)
Рождение ребёнка
19.06.1768
Сын: Пущин Павел Петрович
Мать ребёнка: Пущина Евфимия Матвеевна (Михайловна?)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухарина Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Пущина Евфимия Матвеевна (Михайловна?)
Работа или профессия
Неизвестно
адмирал
Смерть
07.12.1812
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург