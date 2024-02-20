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(Шемигон) Евгения Павловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

16.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1876

Отец: Шемигон Павел Трофимович

Мать: Шемигон Анна Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1876г.,л-81,зап-3
Крещение
16.01.1876
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Анисим Романович Корсун и девица Матрона Реброва
Смерть
Неизвестно
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