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Плесовских ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Плесовских Яков Николаевич

Отец ребёнка: Плесовских Николай Яковлевич

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1876

Дочь: Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Плесовских Николай Яковлевич

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Плесовских Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Плесовских Николай Яковлевич

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Плесовских Николай Яковлевич

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Николай Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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