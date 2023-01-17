Плесовских ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Плесовских Яков Николаевич
Отец ребёнка: Плесовских Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
19.10.1876
Дочь: Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Плесовских Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Плесовских Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Плесовских Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Плесовских Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно