Багриновцев Николай Александрович
мужской, родился 1915
умер 1943
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецБагриновцев Александр ИльичНеизвестно г.р.
Супруги
Бобчинская (Ячкула) Валентина ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Багриновцев Валерий Николаевич1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Багриновцев Александр Ильич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Сын: Багриновцев Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Бобчинская (Ячкула) Валентина Тимофеевна
станица Советская
Смерть
1943