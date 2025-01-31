Багриновцев Николай Александрович 1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Багриновцев Николай Александрович

Автор
ЕМ
Мишенина Е.

мужской, родился 1915

умер 1943

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Багриновцев Александр ИльичНеизвестно г.р.
Супруги
Бобчинская (Ячкула) Валентина ТимофеевнаНеизвестно г.р.
Дети
Багриновцев Валерий Николаевич1941 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Багриновцев Александр Ильич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобчинская (Ячкула) Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Багриновцев Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Бобчинская (Ячкула) Валентина Тимофеевна

станица Советская

Смерть
1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.