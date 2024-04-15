Рудаков Дмитрий Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.02.1897 ст.
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Рудакова Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
27.06.1905 ст.
Сын: Рудаков Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Рудакова Агриппина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно