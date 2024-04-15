Рудаков Дмитрий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудаков Дмитрий Евдокимович

Рудаков Дмитрий Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1897 ст.

Дочь: Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Рудакова Агриппина Петровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.06.1905 ст.

Сын: Рудаков Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Рудакова Агриппина Петровна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Агриппина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close