Рогозин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1803 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Рогозин Павел

Мать: Варвара

Смерть
Неизвестно
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