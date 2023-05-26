Александр Захарович
Место рождения
Дата рожденияДо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
25.10.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.10.1902 Синьковщина крестьянин Михаил Яковлевич Чермы крестьянская дочь Анна Васильевна по жениху Калихновщины крестьянин Стефан Евстафьевич по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно