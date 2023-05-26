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Александр Захарович

Место рождения

Медведево, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведево, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
25.10.1902 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 25.10.1902 Синьковщина крестьянин Михаил Яковлевич Чермы крестьянская дочь Анна Васильевна по жениху Калихновщины крестьянин Стефан Евстафьевич по жениху Калихновщины крестья... Показать все
Смерть
Неизвестно

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