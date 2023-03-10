Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ефрем Киреев
Отец ребёнка: Кирей Иванов
Рождение ребёнка
1805
Сын: Арсентий Киреев
Отец ребёнка: Кирей Иванов
Рождение ребёнка
1810
Сын: Петр Киреев
Отец ребёнка: Кирей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирей Иванов
Смерть
Неизвестно