Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ефрем Киреев

Отец ребёнка: Кирей Иванов

Рождение ребёнка
1805

Сын: Арсентий Киреев

Отец ребёнка: Кирей Иванов

Рождение ребёнка
1810

Сын: Петр Киреев

Отец ребёнка: Кирей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирей Иванов

Смерть
Неизвестно
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