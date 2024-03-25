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Шкулев Роман Степанович

Место рождения

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Отец

Между 1768 и 1771 г.р.

Мать

Около 1773 г.р.

Жена

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Шкулев Степан Михайлович

Мать: Шкулева Анна Петровна

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1816 и 1819

Жена: Шкулева Мария

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Шкулев Михаил Романович

Мать ребёнка: Шкулева Мария

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Шкулев Иван Романович

Мать ребёнка: Шкулева Мария

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Шкулев Алексей Романович

Мать ребёнка: Шкулева Мария

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Шкулев Василий Романович

Мать ребёнка: Шкулева Мария

Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1830
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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