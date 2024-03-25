Шкулев Роман Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Шкулев Степан Михайлович
Мать: Шкулева Анна Петровна
Бракосочетание
Между 1816 и 1819
Жена: Шкулева Мария
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Шкулева Мария
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Шкулева Мария
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Шкулева Мария
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Шкулева Мария
Смерть
Около 1830