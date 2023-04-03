Хиония Ермилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хиония Ермилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

22.04.1837

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Ермил Степанов

Мать: Анна Глебова

Смерть
22.04.1837
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