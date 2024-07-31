Неонила Васильевна
Место рожденияВышние Деревеньки, Льговской округи, Курской губернии
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Михей
Рождение ребёнка
1846
Сын: Маслов Павел
Отец ребёнка: Маслов Михей
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Маслова) Анна
Отец ребёнка: Маслов Михей
Смерть
Неизвестно