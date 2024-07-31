Неонила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Васильевна

Место рождения

Вышние Деревеньки, Льговской округи, Курской губернии

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Михей

Рождение ребёнка
1846

Сын: Маслов Павел

Отец ребёнка: Маслов Михей

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Маслова) Анна

Отец ребёнка: Маслов Михей

Смерть
Неизвестно

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