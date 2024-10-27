Ильина Лукерья
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: Семенов Илья
Мать: Иванова Параскева
Бракосочетание
31.01.1865 ст.
Муж: Петров Лаврентий
Красная Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.08.1877 ст.
Сын: Лаврентьев Александр
Отец ребёнка: Петров Лаврентий
Бельково, Ореховская волость, Боровичский уезд
Смерть
Неизвестно