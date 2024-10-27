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Ильина Лукерья

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Семенов Илья

Мать: Иванова Параскева

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
31.01.1865 ст.

Муж: Петров Лаврентий

Красная Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.08.1877 ст.

Сын: Лаврентьев Александр

Отец ребёнка: Петров Лаврентий

Бельково, Ореховская волость, Боровичский уезд
Смерть
Неизвестно

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