Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Патрикеев Фаддей
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Патрикеева (Пузырёва)) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1883
Рождение ребёнка
05.04.1887
Сын: Патрикеев Василий Иванович
Мать ребёнка: Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно