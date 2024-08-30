Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Фаддеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Патрикеев Фаддей

Мать: (Патрикеева) Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Андрей Иванович

Мать ребёнка: Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева (Пузырёва)) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Иван Иванович

Мать ребёнка: Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Патрикеева (Пузырёва)) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Патрикеев (Пузырёв, Федотов) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
05.04.1887

Сын: Патрикеев Василий Иванович

Мать ребёнка: Патрикеева (Каштанова) Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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