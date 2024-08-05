Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич

Место рождения

д. Карды, Рославльский уезд, Смоленская губерния, Смоленской области

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Телюков Сергей Васильевич

Мать: Акулина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Телюков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Телюкова) Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Телюков Сидор Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Телюков Евсигней Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Телюков Фома Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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