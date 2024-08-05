Телюков Алексей «Меньшой» Сергеевич
Место рожденияд. Карды, Рославльский уезд, Смоленская губерния, Смоленской области
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Телюков Сергей Васильевич
Мать: Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Телюкова) Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Телюков Евсигней Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно