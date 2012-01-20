Плотникова Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

2010 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.2012

Отец: не указан

Мать: Плотникова Анна Андреевна

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