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Пашов Павел Незаконнорождённый

Место рождения

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Вычислено 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
15.01.1895 ст.

Жена: Пашова Мария Семенова

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 412
Бракосочетание
15.01.1895 ст.

Жена: не указана

Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Упоминание
06.12.1897 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 170 рождение сына Павла
Восприемник
06.02.1898 ст.
Песчанка, Кунгурский уезд, Пермская губерния
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 11
Смерть
Неизвестно
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