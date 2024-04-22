Пашов Павел Незаконнорождённый
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1877 ст.
Бракосочетание
15.01.1895 ст.
Жена: Пашова Мария Семенова
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 74 Стр. 412
Бракосочетание
15.01.1895 ст.
Упоминание
06.12.1897 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80 Стр. 170 рождение сына Павла
Восприемник
06.02.1898 ст.
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 80а Стр. 11
Смерть
Неизвестно