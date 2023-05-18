Гибадуллин Ахсан Фаткуллинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллин Ахсан Фаткуллинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1939

Отец: Гибадуллин Фаткулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1969

Дочь: Коваленко Гульназ Ахсановна

Мать ребёнка: Гибадуллина Люза Гусамутдиновна

Рождение ребёнка
27.06.1979

Дочь: Хаертдинова Гузель Ахсановна

Мать ребёнка: Гибадуллина Люза Гусамутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хаертдинова Гузель Ахсановна

Мать ребёнка: не указана

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