Гибадуллин Ахсан Фаткуллинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1939
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1939
Отец: Гибадуллин Фаткулла
Рождение ребёнка
28.01.1969
Дочь: Коваленко Гульназ Ахсановна
Мать ребёнка: Гибадуллина Люза Гусамутдиновна
Рождение ребёнка
27.06.1979
Дочь: Хаертдинова Гузель Ахсановна
Мать ребёнка: Гибадуллина Люза Гусамутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хаертдинова Гузель Ахсановна