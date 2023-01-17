Косарев Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Иван Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.2005

Жена: Калинина Ирина Григорьевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.09.2011

Дочь: Косарева Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Калинина Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
17.06.2014

Дочь: Косарева Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Калинина Ирина Григорьевна

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