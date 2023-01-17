Косарев Иван Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.2005
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.09.2011
Дочь: Косарева Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Калинина Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
17.06.2014
Дочь: Косарева Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Калинина Ирина Григорьевна