Копосов Парфен Анкудинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Копосова Катерина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Феодора Парфенова
Мать ребёнка: Копосова Катерина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812