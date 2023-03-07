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Копосов Парфен Анкудинов

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Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Копосов Анкудин Дмитриев

Мать: Копосова Настасья Иванова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Копосов Иона Парфенов

Мать ребёнка: Копосова Катерина Яковлева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Феодора Парфенова

Мать ребёнка: Копосова Катерина Яковлева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Катерина Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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