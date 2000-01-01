Хайруллина-Мифтахова Резида Магфуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина-Мифтахова Резида Магфуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1989

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1989

Отец: Мифтахов Магфур Раифович

Мать: Мифтахова Райхана Зайнагутдиновна

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