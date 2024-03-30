Язева (Медведева) Наталия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Медведев Яков Семенович
Рождение ребёнка
14.07.1859
Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
26.10.1860
Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
30.11.1861
Сын: Язев Иван Данилович
Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
Около 1864
Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
18.09.1867
Дочь: Язева Фекла Даниловна
Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
21.02.1869
Дочь: Язева Анисия Даниловна
Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
29.07.1870
Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
06.11.1871
Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Язев Даниил Ефимович
Смерть
Неизвестно