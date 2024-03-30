Язева (Медведева) Наталия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Язева (Медведева) Наталия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Медведев Яков Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1859

Сын: Язев Владимир Данилович

Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.10.1860

Сын: Язев Адриан Данилович

Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.11.1861

Сын: Язев Иван Данилович

Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Язев Василий Данилович

Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.09.1867

Дочь: Язева Фекла Даниловна

Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.02.1869

Дочь: Язева Анисия Даниловна

Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.07.1870

Сын: Язев Лаврентий Данилович

Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.11.1871

Сын: Язев Михаил Данилович

Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Язев Николай Данилович

Отец ребёнка: Язев Даниил Ефимович

Юг, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Язев Даниил Ефимович

Смерть
Неизвестно
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