Колесова (Житкова) Дарья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Житков Игнатий
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Бракосочетание
22.01.1892
Бракосочетание
22.01.1892
Муж: не указан
Рождение ребёнка
09.05.1893
Сын: Колесов Константин Иванович
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
05.08.1895
Дочь: Колесова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
02.03.1908
Дочь: Колесова Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно