Колесова (Житкова) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесова (Житкова) Дарья Яковлевна

Место рождения

Солобоево, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Яков

Мать: не указана

Солобоево, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Житков Игнатий

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Бракосочетание
22.01.1892

Муж: Колесов Иван Иосифович

Бракосочетание
22.01.1892

Муж: не указан

Рождение ребёнка
09.05.1893

Сын: Колесов Константин Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
05.08.1895

Дочь: Колесова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Колесов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
02.03.1908

Дочь: Колесова Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Колесов Иван Иосифович

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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