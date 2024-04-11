Разумейко (Разумейко) Ульна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумейко (Разумейко) Ульна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разумейко Антон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разумейко Антон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разумейко Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Разумейко Трофим Антонович

Отец ребёнка: Разумейко Антон Васильевич

Рождение ребёнка
09.06.1920

Дочь: Рубль (Разумейко) Анастасия Тася Антоновна

Отец ребёнка: Разумейко Антон Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разумейко Антон Васильевич

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