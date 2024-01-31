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Марфа

Место рождения

Тула

Дата рождения

1856

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Батов Паисий Васильевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова (Ларионова) Авдотья

Отец ребёнка: Ларионов Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрелкова (Ларионова) Мария

Отец ребёнка: Ларионов Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Редькина (Ларионова) Федоссия

Отец ребёнка: Ларионов Абрам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва (Ларионова) Евгения

Отец ребёнка: Ларионов Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Абрам

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Ларионова) Варвара

Отец ребёнка: Ларионов Абрам

Рождение ребёнка
13.04.1901

Сын: Ларионов Родион

Отец ребёнка: Ларионов Абрам

Смерть
1930

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