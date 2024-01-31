Марфа
Место рожденияТула
Дата рождения1856
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Батов Паисий Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова (Ларионова) Авдотья
Отец ребёнка: Ларионов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрелкова (Ларионова) Мария
Отец ребёнка: Ларионов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Редькина (Ларионова) Федоссия
Отец ребёнка: Ларионов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселёва (Ларионова) Евгения
Отец ребёнка: Ларионов Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларионов Абрам
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Ларионова) Варвара
Отец ребёнка: Ларионов Абрам
Рождение ребёнка
13.04.1901
Сын: Ларионов Родион
Отец ребёнка: Ларионов Абрам
Смерть
1930