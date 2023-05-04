Кутдусов Рафаэль Нургалиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кутдусова (Никифорова) Любовь Владимировна
Рождение ребёнка
01.06.1991
Дочь: Кутдусова Дина Рафаэльевна
Мать ребёнка: Кутдусова (Никифорова) Любовь Владимировна