Кутдусов Рафаэль Нургалиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутдусов Рафаэль Нургалиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1961

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1961

Отец: Кутдусов Нургалий Котдос улы

Мать: Кутдусова Раиса Муллахметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутдусова (Никифорова) Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
01.06.1991

Дочь: Кутдусова Дина Рафаэльевна

Мать ребёнка: Кутдусова (Никифорова) Любовь Владимировна

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