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Гавшин Василий
Гавшин Василий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
1935
Пол
Мужской
Отец
Гавшин Григорий
1907 г.р.
Мать
Гавшина (Морозова) Евдокия
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Гавшин Григорий
Мать:
Гавшина Евдокия
Смерть
1935
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