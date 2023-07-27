Петров Савва Романов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Петров Роман Иванов
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Петрова Анна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мыльникова Екатерина Савельевна
Мать ребёнка: Петрова марфа
Бракосочетание
1855
Жена: Петрова Анна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Добрышева Дарья Савельевна
Мать ребёнка: Петрова Анна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Петрова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова марфа
Смерть
1884