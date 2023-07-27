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Петров Савва Романов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Петров Роман Иванов

Мать: Петрова Татьяна Александрова

Рождение ребёнка
1842

Сын: Петров Филипп Савельевич

Мать ребёнка: Петрова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мыльникова Екатерина Савельевна

Мать ребёнка: Петрова марфа

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
1855

Жена: Петрова Анна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Добрышева Дарья Савельевна

Мать ребёнка: Петрова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Петров Илья Савельевич

Мать ребёнка: Петрова Анна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова марфа

Смерть
1884
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